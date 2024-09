Show do Milhão deve voltar ao SBT em programa de Patrícia Abravanel, diz site

O programa “Show do Milhão” deve voltar às telas do SBT no sob comando da filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel. Conforme o Metrópoles, a estreia da nova temporada está prevista para próximo domingo (8). Inicialmente, o programa retornaria apenas em 2025.

Sendo uma das atrações mais marcantes da emissora, os participantes deveriam responder perguntas para avançar as fases e receber mais dinheiro. A premiação máxima é de R$ 1 milhão, e começou em 1999. O programa ficou no ar até 2003, e teve temporadas especiais em 2009 e em 2021.

O formato é parecido com o “Quem Quer Ser um Milionário?”, que integra a programação do "Domingão com Huck", na TV Globo.

Na nova versão, Patrícia irá apresentar com o apoio de um mascote. Essa ideia também foi utilizada na versão de 2021, apresentada por Celso Portiolli.

Morte de Silvio Santos

A mudança acontece após a morte do fundador da emissora. Silvio Santos faleceu no último dia 17 de agosto, aos 93 anos. Ele já estava afastado dos programas no SBT há dois anos, devido a um tratamento da saúde.

Segundo o hospital Albert Einstein, de São Paulo, onde o apresentador e empresário estava internado, a causa da morte foi broncopneumonia causada por infecção do H1N1.