Preta Gil ganha massagem e beijo no pé de Caio Blat durante visita do ex

Um encontro de Caio Blat, 44, com a cantora e empresária Preta Gil, 50, chamou atenção das redes sociais nesse domingo (1º). O ator — que teve um rápido namoro com a filha de Gilberto Gil nos anos 2000 — fez uma massagem nos pés dela ao visitar a ex-companheira em casa.

"O melhor massagista que tem", declarou Preta em rede social. Ao ouvir o elogio, o ator deu um beijo no pé da cantora.

Na rede social, o artista postou uma foto do encontro entre amigos e declarou: "Amores da vida toda, combo especial de domingo: How deep is your love? ("Quão profundo é o seu amor?", em português)".

Também estava no encontro outro amigo da artista, o DJ Zé Pedro, de 59 anos. "Amor da cabeça aos pés", comentou o profissional da música.

Preta passa por novo tratamento

Amigos, fãs e familiares de Preta Gil foram surpreendidos, no fim de agosto, com o anúncio da artista da retomada do tratamento contra um câncer.

Em 2023, ela foi diagnosticada com um tumor no intestino e chegou celebrar a remissão após diversas sessões de quimioterapia. No último dia 22 de agosto, porém, a artista anunciou uma nova fase do enfrentamento à doença.

"Remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso, como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário e foi o que aconteceu comigo: o meu câncer voltou em quatro lugares diferentes: eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase, que fica no peritônio, e um nódulo, uma lesão, no ureter", explicou a cantora.