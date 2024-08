Preta Gil revela retomada do tratamento contra o câncer: 'confiante para vencer essa batalha'

A cantora Preta Gil, 50 anos, revelou que irá retomar o tratamento contra o câncer, em publicação na tarde desta quinta-feira (22). "Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico", escreveu.

"Estou bem. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta". Preta Gil Cantora

Na legenda, ela afirmou estar confiante. "Sigo confiante para vencer mais essa batalha! Um beijo com amor", disse.

Conforme a artista, ela está recebendo acompanhamento das equipes do Dr. Roberto Kalil Filho, Dra.Roberta Saretta, Dra.Fernanda Cunha Capareli e Dr.Frederico José Ribeiro Teixeira Júnior.

Em dezembro de 2023, Preta Gil tinha anunciado o fim do tratamento contra câncer.

Descoberta da doença

Preta recebeu o diagnóstico de um câncer no intestino no dia 10 de janeiro de 2023. Em março, durante entrevista ao Fantástico, ela contou sobre o diagnóstico e os sentimentos a partir disso.

Na época, Preta lembrou como tudo mudou com o tratamento. "Nunca dei tanto valor à vida, à fé que me move. Quero a cada dia honrar ainda mais essa oportunidade de estar viva e de estar me curando. Uma doença que é grave, mas que não vai me derrubar, não vai me levar", reforçou.

Em agosto, ela realizou a cirurgia para retirada de um tumor no intestino. Já em dezembro de 2023, Preta comemorou a cura. "Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ileostomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos. Estou muito feliz e grata", afirmou.