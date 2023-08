Preta Gil se recupera na UTI após cirurgia de retirada de tumor no intestino

A cantora Preta Gil segue em "bom estado geral" e "com parâmetros clínicos normais" após ser internada no Hospital Sírio-Libanês para uma cirurgia de retirada de um tumor no intestino, segundo comunicado da própria unidade de saúde. Até então, a artista continua a recuperação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O procedimento de retirada ocorreu na quarta-feira (16). "A cirurgia transcorreu sem intercorrências e, no momento, encontra-se acordada, em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais, em cuidados pós-operatórios em Unidade de Terapia Intensiva. Segue em acompanhamento", informou o boletim do hospital.

A família, inclusive, tem acompanhado Preta no processo de recuperação. Nas redes sociais, a esposa de Gilberto Gil, Flora Gil, fez publicação para tranquilizar fãs e amigos da artista em relação ao período dela hospitalizada.

"Logo Preta vai mandar notícias, mas por agora é só agradecer por ter corrido tudo bem e ter dado tudo certo. A fé realmente não costuma faiá como já dizia o pai de Preta Gil", escreveu ela.

Legenda: Flora Gil fez publicação para tranquilizar amigos e fãs nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Antes do procedimento, a própria cantora usou o perfil no Instagram para atualização sobre a saúde, pontuando que estava calma e confiava no trabalho da equipe de médicos responsáveis pela cirurgia dela.

"Estou indo agora fazer a cirurgia para retirar o tumor. Estou aqui cercada de amor, com meu filho Francisco Gil, ao meu lado e tantos amigos e familiares, estou grata e calma, muito confiante nos médicos, já Deus certo, receberei a energia e vibrações positivas de vocês, orem por mim", pediu, recebendo comentários afetuosos de amigos em seguida.

Descoberta da doença

Preta recebeu o diagnóstico de um câncer no intestino no último dia 10 de janeiro. Em março, durante entrevista ao Fantástico, ela contou sobre o diagnóstico e os sentimentos a partir disso.

"Eu fui muito resignada. Entendi desde o primeiro momento que a vida estava me dando um sinal de alguma coisa. Nunca achei que isso era algo que ia me derrubar. Entendi que era algo que ia me transformar", afirmou.

Na mesma ocasião, Preta também lembrou como tudo mudou com o tratamento. "Nunca dei tanto valor à vida, à fé que me move. Quero a cada dia honrar ainda mais essa oportunidade de estar viva e de estar me curando. Uma doença que é grave, mas que não vai me derrubar, não vai me levar", reforçou.