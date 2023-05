Preta Gil publica mensagem em tom de desabafo: ‘dor da traição não pode me paralisar’

Em tratamento contra um câncer de intestino, Preta Gil tem postado mensagens nas redes sociais para fazer agradecimentos pela vida. Nesta quinta-feira (25), ela publicou uma mensagem de carinho agradecendo por fazer coisas pela primeira vez, como andar de quadriciclo e jogar boliche, em São Paulo, onde está morando atualmente, devido ao tratamento.

No entanto, no fim da mensagem, ela fez uma espécie de desabafo. “Mesmo com tantas dores físicas e emocionais, eu não me permito mais não aproveitar a vida, a dor da decepção e da traição não podem me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir”, escreveu.

Preta Gil confirmou a separação do personal Rodrigo Godoy, após um vídeo dele abraçado com outra mulher ser divulgado nas redes sociais. Na época, ela chegou a dizer que estava em uma “espécie de pesadelo”.

Leia o texto publicado por Preta Gil na íntegra nesta quinta-feira (25).

“Hoje eu fiz duas coisas que eu nunca tinha feito: andei de quadriciclo no parque do Ibirapuera e fui ao boliche. Ver a mobilização da família para me ver feliz é algo indescritível. Quando falo família, sim, estou falando de parentes e amigos. Uns estão mais para filhos, outros irmãos e até pai e mãe, mas são a família que me escolheu. Eles escolheram me amar e me cuidar e eu aceitei. Isso não é algo fácil para mim! Eu sempre fui a que escolhi cuidar e hoje me permito ser cuidada! Essa é uma das maiores lições desse momento que eu estou vivendo. E esse amor me motiva a reagir. Mesmo com tantas dores físicas e emocionais, eu não me permito mais não aproveitar a vida, a dor da decepção e da traição não podem me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir”.

Foto: Reprodução/Instagram