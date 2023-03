Preta Gil está na metade do tratamento do câncer e passará por cirurgia e radioterapia

A cantora Preta Gil gravou um vídeo, publicado segunda-feira (6) em seu Instagram, contando mais detalhes do seu tratamento contra um câncer no intestino. A artista disse que completou o 4º ciclo de quimioterapia, e está na metade do tratamento.

“ Estou na metade das quimios. Ainda vou fazer mais quatro sessões de quimioterapia. Depois, mais cinco semanas de radioterapia. Depois, uma cirurgia. Mas estou bem, no meu processo de cura”.

Preta Gil aproveitou para tirar outras dúvidas dos fãs. Um deles pergunta quanto tempo após descobrir a doença ela começou o tratamento. “Demorei pouco tempo, porque em sete dias já estava com o diagnóstico completo, com imagens, laudos e todos os exames. Comecei o tratamento 12 dias após ter passado mal”.

Ela ainda relatou que passou por uma série de mudanças no seu estilo de vida, devido ao câncer. “Alimentação em primeiro lugar, tenho um rigor muito sério de uma mudança de padrões e estilo de vida, que mudou muito. Não só a alimentação, mas o sono, cuidar da cabeça, e fazer terapia”.

Em janeiro, Preta fez um post nas redes sociais para informar aos fãs que havia sigo diagnosticada com um adenocarcinoma na porção final do intestino. Devido ao tratamento, a artista cancelou toda a sua agenda de shows.