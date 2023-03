Romana Novais rebate críticas por vestido usado em casamento do cunhado

A médica Romana Novais, esposa do DJ Alok, usou o Instagram para rebater as críticas sobre o vestido usado no casamento do cunhado, Bhaskar Petrillo, irmão gêmeo de Alok, com Carol Cola, na Tailândia, no fim de semana.

Nas redes sociais, os internautas acusaram Romana, que usou um vestido dourado com parte da barriga de fora e uma super fenda, de querer aparecer mais que Carol.

Ela deixou um comentário em um post do Instagram de Alok, na segunda-feira (6), explicando a situação. Romana disse que Carol é uma de suas melhores amigas, e que foi ela que escolheu o seu vestido.

“Fizemos com a mesma estilista. O vestido da Carol foi um sonho, um dos mais lindos de noiva que eu já vi, totalmente dentro do contexto e do jeitinho que ela sonhou. E o mesmo vale para o noivo, muito original! Mais importante que a roupa é o que esse momento representa para a nossa família. Acho incrível quando os noivos fazem um casamento para si e não para agradar à internet”, escreveu ela.

Legenda: Romana Novais e Alok no casamento do cunhado, Bhaskar Petrillo, irmão gêmeo do DJ, com Carol Cola, na Tailândia

Em seu perfil pessoal, também na segunda-feira (6), Romana fez um longo texto homenageando Carol. Ele disse que a cunhada é uma de suas amigas com personalidade mais distante dela, mas o respeito pelas diferenças é o que as deixa unidas.

“Sou feliz demais de fazer parte da mesma família que você e te ver casando foi emocionante demais. Você não poderia ter escolhido um companheiro melhor. Íntegro, família, parceiro. Deus abençoe essa união com muito amor e sabedoria. Que a caminhada juntos seja leve e muito feliz! Amo vocês”.