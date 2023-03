Ex-namorada de Cara de Sapato explica motivo do término com o lutador

Na segunda-feira (6), a modelo Raphaela Sirena, conhecida por sua participação no programa da MTV “De Férias com o Ex Brasil”, e ex-namorada de Cara de Sapato, do BBB 23, respondeu a perguntas de seguidores sobre o reality show. Questionada sobre o motivo do término com o lutador, ela disse que o relacionamento chegou ao fim em 2022.

“Término é sempre algo pessoal de cada casal. Mas eu e o Antônio terminamos no ano passado e nós morávamos em países diferentes. Ele morava nos Estados Unidos, para quem não sabe, e eu moro em São Paulo”, disse a modelo, nos Stories.

“Mas não é porque a gente não tá junto, que não tem carinho. Eu amo ele de paixão, torço por ele, de sofrer, eu grito… Vocês têm que ver como eu sou no ‘Big Brother’. Torço por ele na luta, de chorar e tudo, na vida pessoal torço muito. Amo ele, amo a família dele”, acrescentou ela.

Raphaela ainda contou que está torcendo para o ex ganhar o reality show, e em segundo lugar Amanda. Ela também falou sobre um possível relacionamento amoroso entre os dois.

“Acho a Amanda uma mulher incrível, maravilhosa, engraçada, adoro ela, é meu segundo lugar de torcida no ‘BBB’. Em relação aos dois, eu acho que é uma relação de amizade, o Antônio é uma pessoa muito carinhosa, tem grandes amigas. Se forem para eles ficarem juntos, eu torço muito pela felicidade dele, quero muito que ele seja feliz”.