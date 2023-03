Briga generalizada na madrugada do BBB 23 movimenta as redes

O jogo da Discórdia do BBB 23 desta segunda-feira (6) movimentou a casa mais vigiada do Brasil. Após diversas discussões durante a dinâmica, os participantes ainda protagonizaram uma confusão generalizada na madrugada.

Assim que entraram na sala, o caos foi instaurado e a briga continuou com gritaria para todos os lados, deixando difícil até de entender entre os que acompanhavam a treta pelo Pay Per View do Globoplay. A troca de acusações incendiou as redes sociais.

Entre os personagens principais da confusão estava Cezar Black, que acusou Fred e Larissa de propor um acordo para Gabriel Santana.

"Semanas atrás, o Gabriel entrou no quarto: 'Gente, quero falar com vocês para ser coerente, porque não quero que vocês saibam por outra pessoa. Hoje, o Fred e a Larissa vieram para mim, Marvvila e Sarah falar que gostavam muito da gente, que queriam jogar junto futuramente, se houvesse a possibilidade. Eles gostavam tanto da gente, porque queriam se proteger mutuamente. Essa proteção foi vista várias vezes dentro da votação. A partir do momento que você protege algum dos três de alguma forma, eles querem proteger vocês também".

Larissa se irritou com o comentário do enfermeiro e o questionou aos gritos: "A gente falou de se proteger?! Eu fiz do meu coração!"

Em seguida, Fred e Sarah Aline também discutiram. "Quando você fala ali que você está vendo maldade e desespero, sim, eu estou desesperada. Eu não quero sair daqui. É muito difícil você ouvir 'estou protegendo a sua aliada, espero que você fique bem nessa situação', sendo que eu estava indo para o Paredão. E outra coisa, não falem que vocês estão me protegendo sendo que não sou eu", diz ela para os brothers presentes na sala.

"Afetos ditam sim prioridades. É por isso que estou no Paredão. Não vem dizer que eu sou uma pessoa incrível, mas eu estou no Paredão, Fred! Estou sim desesperada porque eu estou triste, estou decepcionada", completou.

Já Marvvila, que foi atacada por Cezar durante a dinâmica, disse que estava sendo tratada como um monstro na casa, mas na verdade ela só não soube fazer cálculo na hora da votação.

"Eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade de entender aquilo ali. Estou tentando entender essa esperteza e traição. Eu me traí. A minha amiga já estava no Paredão. Eu cheguei naquele quarto e a Larissa falou que não votaria em mim", disse ela.