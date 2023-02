Preta Gil passa por mais uma sessão de quimioterapia: ‘cura entrando’

A cantora Preta Gil, de 48 anos, mostrou nesta terça-feira (28) que passou por mais uma sessão de quimioterapia no hospital. “Banhada, cabelo lavado, secado, makezinha para dar um up e a cura entrando”, escreveu ela na legenda de uma foto publicada no Instagram.

A artista mostrou ainda que o marido, Rodrigo Godoy, a acompanha no hospital, assim como a amiga Soraya Rocha. “Ele trabalha aqui do meu ladinho”, escreveu Preta sobre o marido.

No último 10 de janeiro, a artista revelou em suas redes sociais que tinha descoberto um câncer no intestino. Em fevereiro, devido à doença, ela cancelou todos os seus eventos relacionados ao Carnaval, inclusive o tradicional Bloco da Preta.