Ex-BBBs usam filtro de harmonização facial para pedir eliminação de Fred Nicácio

Três ex-BBBs usaram um filtro de harmonização facial no Instagram para pedir a eliminação de Fred Nicácio, nesta terça-feira (28), do BBB 23. Gui Napolitano (BBB 20), Bil Araújo (BBB 21) e Gabriel Fop (BBB 23) usaram o mesmo filtro na rede social. Fred Nicácio já passou pelo procedimento de harmonização.

“Acabei de chegar em São Paulo e estou avisando que está tendo um mutirão para o Fred Nicácio sair, obviamente. O cara é insuportável, ninguém aguenta mais ele, falso, deu hora extra já”, disse Gabriel nos Storiesdo do Instagram, na segunda-feira (27).

Nas redes sociais, os usuários não gostaram do uso do filtro e acreditaram que os três ex-BBBs estavam debochando da aparência de Fred Nicácio. “Eu acho errado o povo usar esse filtro para debochar do Nicácio”, escreveu uma pessoa. “Debochar da aparência dos outros não é brincadeira”, criticou outro internauta.

Críticas nas redes

Nesta terça (28), Gabriel Fop se posicionou sobre as críticas no Instagram e voltou a usar o filtro. “Quando era eu, podia fazer tudo, podia zoar com tudo. Leva na zoeira também, está todo mundo no mesmo barco”, disse ele.

Bil também falou sobre o assunto em sua rede social. “Na minha vez era normal, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco”.