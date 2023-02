HBO Max aumenta valor de assinatura no Brasil; veja os novos preços

Os preços de assinatura dos planos mensais na HBO Max serão reajustados no Brasil, segundo confirmou o streaming nesta terça-feira (28). A partir de agora, o plano mensal multitelas será de R$ 34,90, com o novo valor valendo para novos e antigos usuários já na próxima fatura.

Ao tirar dúvidas dos usuários no Twitter, a conta oficial da HBO Max garantiu que a promoção de 50%, válida para todos que assinaram o serviço na época de lançamento, continuará vigente.

"Teremos reajuste no valor do plano mensal, mas não precisa se preocupar, pois, se você tem uma assinatura promocional ativa, o desconto de 50% seguirá normalmente!", afirmou a conta do streaming.

Sem o desconto, a assinatura do plano mensal multitelas custará R$ 34,90, enquanto o valor com o desconto será de R$ 17,45.

Nos Estados Unidos, o preço da HBO Max também aumentou, saindo de US$ 14,99 para US$ 15,99, confirmando um aumento de quase 7%.