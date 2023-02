Preta Gil desmarca agenda de Carnaval 2023 para seguir tratamento contra o câncer de intestino

Preta Gil, de 48 anos, publicou um comunicado, em suas redes sociais, nesta quarta-feira (1º), cancelando todos os seus compromissos para o Carnaval de 2023. A cantora e apresentadora decidiu focar, unicamente, no tratamento contra um adenocarcinoma no instestino, descoberto no começo deste ano.

Na legenda, a cantora falou sobre a perda do "momento mágico", mas demonstra confiança para o próximo ano.

Preta Gil "Amores, todos que convivem comigo e me conhecem, sabem o quanto o Carnaval é importante pra mim e pros meus fãs, um momento mágico que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente"

Preta revelou, no dia 10 de janeiro, em suas redes sociais, o diagnostico da doença.

O que é adenocarcinoma no intestino?

Conforme o site da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (Sobed), o adenocarcinoma é um câncer que pode acometer vários segmentos do trato digestivo, incluindo o intestino grosso (cólon).

Sintomas

mudanças no hábito intestinal (diarreia ou prisão de ventre);

sangue nas fezes;

vontade frequente de ir ao banheiro, com sensação de evacuação incompleta;

dor ou desconforto abdominal, como gases ou cólicas;

perda de peso sem razão aparente;

cansaço, fraqueza e anemia.

O câncer de intestino não costuma causar sintomas nas fases iniciais, por isso, médicos e especialistas indicam a importância da realização da colonoscopia de rotina para se identificar a doença no início.

Tratamento