Adenocarcinoma no intestino: o que é e quais os sintomas da doença de Preta Gil

O que é adenocarcinoma no intestino?

Conforme o site da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (Sobed), o adenocarcinoma é um câncer que pode acometer vários segmentos do trato digestivo, incluindo o intestino grosso (cólon).

Sintomas

mudanças no hábito intestinal (diarreia ou prisão de ventre);

sangue nas fezes;

vontade frequente de ir ao banheiro, com sensação de evacuação incompleta;

dor ou desconforto abdominal, como gases ou cólicas;

perda de peso sem razão aparente;

cansaço, fraqueza e anemia.

O câncer de intestino não costuma causar sintomas nas fases iniciais, por isso, médicos e especialistas indicam a importância da realização da colonoscopia de rotina para se identificar a doença no início.

Tratamento

A escolha do tratamento irá depender do estágio da doença e do tipo de tumor. O câncer de cólon quando diagnosticado no início tem chances de cura que superam os 95%. Lesões iniciais: Remoção durante a colonoscopia, em procedimentos chamados de polipectomia, mucosectomia ou ressecção submucosa.

Lesões mais avançadas: Cirurgias, quimioterapia e radioterapia.

Como descobrir o câncer do colo do intestino no início?

Segundo informado pelo Ministério da Saúde, é recomendada a realização anual do exame de sangue oculto nas fezes para pessoas acima de 50 anos. Trata-se de exame laboratorial relativamente simples, que pode ser solicitado pelo médico clínico. Para as pessoas com maior risco pode ser necessária a realização de colonoscopia.

Como diminuir o risco de câncer de intestino?