Câncer de cólon: entenda sobre a doença diagnosticada em Roberto Dinamite e Pelé

O ex-jogador Roberto Dinamite morreu neste domingo (8) em decorrência de um câncer de intestino, também conhecido como 'câncer de cólon'. A doença também foi diagnosticada em Pelé, e é um dos três tipos de câncer mais frequentes no Brasil, conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Atualmente, o câncer de cólon e reto é responsável por cerca de 10% de todos os casos da doença no Brasil. A estimativa do Inca é que pelo menos 40 mil pessoas tenham sido diagnosticadas com esta doença, apenas em 2022.

Este tipo de câncer abrange tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon e no reto (final do intestino, imediatamente antes do ânus) e ânus. As estatísticas apontam que nos homens fica atrás apenas do câncer de próstata.

SINTOMAS

Especialistas alertam que na fase inicial, o câncer de cólon pode ser silencioso e não apresentar sintomas. Daí a necessidade de manter em dia exames de rotina, para ser possível o diagnóstico precoce.

Nos casos avançados, alguns sintomas são: sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal, ou seja, o intestino pode ficar mais preso ou solto, além de perda de apetite e emagrecimento.

O Inca informa que a maior parte casos de câncer de cólon e reto "se inicia a partir de pólipos, lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso".

A causa é desconhecida na maior parte dos casos. No entanto, há registros de maior incidência em quem tem excesso de gordura corporal, consomem alta quantidade de carnes vermelhas e alimentos processados e têm histórico pessoal ou familiar que aponte presença de pólipos (lesões benignas).

Veja elementos que podem diminuir o risco da doença aparecer:

praticar atividade física com frequência;

ter uma alimentação rica em fibras (frutas, vegetais e grãos) e pobre em gorduras animais;

não fumar;

evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

realizar exames anuais, após os 50 anos, para detecção precoce e tratamento de pólipos. DIAGNÓSTICO

A principal forma de diagnosticar o câncer de cólon é por meio do exame de colonoscopia. O exame acontece a partir da inserção no intestino de um aparelho chamado colonoscópio, que conta com uma câmera na ponta. A máquina faz imagens que revelam se houver possíveis alterações.

Roberto Dinamite recebeu o diagnóstico no fim de 2021. Nos últimos dias, ele teve uma piora no quadro de saúde e foi hospitalizado nesse sábado (7), no Rio de Janeiro. O ídolo do Vasco morreu aos 68 anos.

Já o ex-jogador Pelé foi hospitalizado diversas vezes devido à doença. O Rei do Futebol estava internado desde 28 de novembro de 2022, em São Paulo, com o câncer já em estado de metástase - atingindo outras órgãos.