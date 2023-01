Vasco oferece São Januário para velório aberto de Roberto Dinamite, que deve ser na segunda-feira

O Vasco ofereceu o estádio de São Januário para um velório aberto ao público para que os torcedores possam se despedir de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do clube, que morreu neste domingo (8). O time carioca já conversa com a família do ex-jogador para realizar o velório nesta segunda-feira. A informação é do ge.

Em São Januário, Roberto Dinamite marcou 184 gols, sendo maior artilheiro da história do Estádio. O clube carioca declarou Luto Oficial de sete dias pelo falecimento do Maior Ídolo da história do Clube.

Roberto Dinamite estava internado desde esse sábado (8) em um hospital privado do Rio de Janeiro. O Vasco publicou nota de pesar nas redes sociais após a morte. O perfil oficial do clube mudou sua foto em homenagem ao atleta.

"Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz", diz publicação do time.



Doença de Roberto Dinamite

Roberto Dinamite tinha câncer de cólon, também chamado de câncer de intestino. A doença é um dos três tumores malignos mais frequentes entre brasileiros, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Desde 2021, quando foi diagnosticado, Dinamite passou por algumas cirurgias para a retirada de tumores. A última que consta em suas redes sociais foi em agosto de 2022, segundo vídeo postado no Instagram.

Carreira



Carlos Roberto Gama de Oliveira, o Roberto Dinamite, estreou no futebol brasileiro em 25 de novembro de 1971 no Maracanã, como atacante do Vasco, aos 17 anos. Ele marcou seu primeiro gol ainda na estreia.

No total, foram 708 gols em 1.110 jogos com a camisa vascaína. Além de artilheiro do Vasco e do Campeonato Carioca, Dinamite também é o maior marcador de gols (190) da história do Brasileirão.

Roberto também foi jogador da seleção brasileira, marcando 26 gols. Ele participou de duas copas do mundo e foi até o artilheiro do Brasil no mundial da Argentina em 1978, com três gols.

O carioca ainda passou brevemente pelo Barcelona em 1980. Em 1989 jogou pela Portuguesa e em 1991, pelo Campo Grande. O retorno ao Vasco foi em 1993, ano em que encerrou a carreira.

Fora do campo, foi presidente do Vasco e depois entro na política. Dinamite foi eleito deputado estadual cinco vezes e tem 62 leis aprovadas.

Gols de Roberto Dinamite

Maior artilheiro da história do Vasco: 708 gols

Maior artilheiro da história do Brasileirão: 190 gols

Maior artilheiro da história de São Januário: 184 gols

Maior Artilheiro do Campeonato Carioca: 279 gols

Participação em duas copas do mundo: 26 gols