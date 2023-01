Fluminense avalia contratação de meia Vina, do Ceará

O Fluminense analisa a contratação do meia Vina, do Ceará. O clube carioca busca opções para o setor criativo após a negociação com Nathan, do Atlético-MG, não avançar. A informação é do ge.

Aos 31 anos, Vina tem contrato com o Vovô até o fim de 2024. O time cearense deseja a manutenção do jogador, mas a sequência precisa de um reajuste salarial após o rebaixamento à Série B. Assim, no momento, a cúpula alvinegra realiza tratativas em busca da permanência, mas não o tratá como inegociável.

Deste modo, o desejo do jogador pesa na decisão sobre o futuro. No momento, o camisa 29 participou da pré-temporada em Porangabuçu e marcou gol em amistoso contra o Atlético-CE neste sábado (7).

Além do Fluminense, equipes como Vasco e Grêmio também sondagem a situação do meia, mas as tratativas não avançaram. No Ceará desde 2020, Vina defendeu o tricolor carioca em 2015, após uma passagem pelo Náutico, e marcou quatro gols em 40 exibições, sem ter o vínculo renovado.