Ceará vence primeiro amistoso de 2023 com gol de Vina em teste do novo elenco

O Ceará venceu o Atlético-CE por 4 a 1, em amistoso realizado neste sábado (7), na Cidade Vozão, em Itaitinga. Em preparação para a temporada de 2023, sob o comando do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, o Vovô conquistou a vitória com gols de Vina, Jean Carlos, Luiz Otávio e Gabriel Lacerda.

A atividade foi fechada, mas serviu para os testes da nova comissão técnica. Isso porque o Vovô reformulou o elenco para o novo ano, quando busca o acesso à Série A. O time alvinegro anunciou 11 reforços, trabalha para a manutenção do meia Vina e ainda busca mais contratações.

As ausências do duelo foram o meia Chay e o atacante Janderson, que fizeram trabalhos físicos, além do centroavante Luvannor, que ainda não se apresentou. O jogo teve quatro tempos de 30 minutos.

Reforços do Ceará para 2023

GOL - Aguilar: assina até fim de 2023 após passagem pelo Olimpia-PAR.

ZAG - Thiago Pagnussat: assina até 2024 após passagem pelo Nagoya Grampus-JAP.

LAE - Danilo Barcelos: assina até o fim de 2023 após passagem pelo Goiás.

LAE - Willian Formiga: assina até o fim de 2023 após passagem pelo Vila Nova.

VOL - Arthur Rezende: assina até o fim de 2023 após passagem pelo Vila Nova.

VOL - Caíque: assina até o fim de 2023 após passagem pelo Oeste/SP.

MEI - Jean Carlos: assina até 2024 após passagem pelo Náutico.

MEI - Chay: emprestado pelo Botafogo para 2023.

ATA - Luvannor: assina até o fim de 2023 após passagem pelo Cruzeiro.

ATA - Janderson: assina até 2025 após passagem pelo Grêmio.

ATA - Vitor Gabriel: emprestado pelo Flamengo para 2023.

Legenda: O técnico paraguaio Gustavo Morínigo comandou a atividade do Ceará Foto: Felipe Santos / Ceará

Assim, o clube traça um novo ciclo. O balanço de chegadas é positivo. Através da nova diretoria de futebol, um novo mercado foi mapeado pelo Vovô, que apostou em destaques da Série B, além de indicações da comissão. Já dos remanescentes titulares, segue com o Luiz Otávio e o Richardson.

Vale ressaltar que diversos jogadores deixaram a equipe devido à nova realidade financeira do time, com muitas movimentações para a Série A. Por conta do reajuste financeiro, a gestão também optou pela venda de ativos, como o volante Fernando Sobral, negociado com o Cuiabá por R$ 4 milhões.

No fim, o ano de 2023 chega como muito desafiador ao Vovô. É se organizar, se aproximar do torcedor e resgatar um DNA dentro de campo. Há muito pela frente, mas o Você está trabalhando.

Elenco do Ceará para 2023

Goleiros : Richard, Aguilar e André Luiz.

: Richard, Aguilar e André Luiz. Laterais-direitos: Igor, Michel Macedo e Marcos Ytalo.

Igor, Michel Macedo e Marcos Ytalo. Laterais-esquerdos : Danilo Barcelos, Willian Formiga e Kelvyn.

: Danilo Barcelos, Willian Formiga e Kelvyn. Zagueiros : Tiago Pagnussat, Luiz Otávio, David Ricardo e Gabriel Lacerda.

: Tiago Pagnussat, Luiz Otávio, David Ricardo e Gabriel Lacerda. Volantes : Caíque Gonçalves, Richardson, Arthur Rezende e Geovane.

: Caíque Gonçalves, Richardson, Arthur Rezende e Geovane. Meias : Vina, Jean Carlos, Chay, Guilherme Castilho e Léo Rafael.

: Vina, Jean Carlos, Chay, Guilherme Castilho e Léo Rafael. Atacantes: Leandro Carvalho, Erick, Janderson, Luvannor e Cléber.