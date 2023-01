Ceará avança em tratativas com Vina e busca seguir com meia para 2023

O Ceará deseja a manutenção do meia Vina para a temporada de 2023. Em processo de reequilíbrio econômico após rebaixamento à Série B, o clube avançou nas tratativas com o jogador e trabalha para reajustar o salário do atleta de 31 anos, que tem uma perspectiva financeira elevada para a realidade alvinegra atual.

Assim, a princípio, o camisa 29 segue em Porangabuçu. O Diário do Nordeste apurou que, apesar de sondagens do mercado, a posição da cúpula alvinegra é tentar a sequência do meia no elenco.

Desde o início da pré-temporada, é presente nos treinos do grupo. O novo departamento de futebol aprova a sequência de Vina pela grande qualidade técnica, ou seja, seria um trunfo importante na briga pelo acesso à Série A. O jogador também participou de reuniões e mostrou compromisso.

Legenda: Vina seguirá com a camisa 29 na temporada de 2023 Foto: Felipe Santos / Ceará

É fato: uma proposta irrecusável ou a vontade do jogador podem mudar os rumos. No entanto, a tendência é a manutenção. Vina, inclusive, possui contrato com o clube alvinegro até o fim de 2024 e o aval do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, que também aprova a sequência.

Com a camisa alvinegra, Vina foi campeão da Copa do Nordeste (2020) e participou das campanhas na Sul-Americana (2021-2022), além de ingressar na seleção da Série A (2020). No período, sempre foi um pilar do time, mas viu a relação com a torcida ficar estremecida com a campanha em 2022.

NÚMEROS DE VINA NO CEARÁ

2022 - Jogos: 55 | Gols: 12 | Assistências: 5

2021 - Jogos: 51 | Gols: 11 | Assistências: 6

2020 - Jogos: 59 | Gols: 23 | Assistências: 19