Ceará reformula elenco para 2023; veja lista de quem se reapresentou

O Ceará realizou a reapresentação do elenco nesta sexta-feira (16) para a temporada de 2023. As atividades foram comandadas pelo técnico paraguaio Gustavo Morínigo no CT de Porangabuçu. Um fato: o clube se reformulou, com reforços e saídas, e mudou quase 80% da base titular da equipe.

Ao todo, 26 jogadores estiveram na atividade. As baixas foram o volante Richard Coelho e o meia Lima. A dupla está em processo de negociação e deve deixar o time.

Legenda: Uma parte do elenco do Ceará esteve em atividade no campo do CT de Porangabuçu Foto: Samuel Conrado / SVM

Em campo, o treino da comissão técnica contou com 13 atletas: os zagueiros Lacerda, Vitão e Jefferson; os laterais-direitos Buiú e Michel Macedo; os volante Geovane e Kelvyn; os meias Vina, Léo Rafael, Guilherme Castilho e Caio Rafael; os atacantes Erick e Leandro Carvalho.

Vale ressaltar que o resto do grupo participou de avaliações clínicas. O grande objetivo do ano é o acesso à Série A. O clube também participa do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil.

Em nota oficial, a assessoria do clube informou que o atacante Cléber teve voo cancelado, mas se reapresenta sábado (17). O goleiro André Luiz se reapresenta na segunda (19) em virtude de um evento pessoal.

Atletas que se reapresentaram no Ceará