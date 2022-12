Fluminense encaminha contratação de Lima, do Ceará

O meia-atacante Lima tem negociações encaminhadas para defender o Fluminense em 2023, segundo o ge. A equipe carioca pretende sacramentar a negociação nos próximos dias.

Na temporada 2022, Lima disputou 53 partidas, com seis gols marcados e duas assistências concedidas. O meia-atacante está no Ceará desde 2019 e viveu altos e baixos no time alvinegro.

Lima tem contrato com o Ceará até dezembro de 2023. A saída do atleta acontecer mediante compensação financeira paga pelo Fluminense ao clube cearense.

