Em entrevista, volante Richard confirma saída do Ceará: 'lá não continuo'

O volante Richard afirmou que não permanece no Ceará para a próxima temporada. A informação dita ao podcast Arrasa Cats, em entrevista transmitida no Youtube, nesta segunda-feira (12). Durante a conversa, o jogador também falou sobre o início da carreira no futebol, a vida pessoal, seleção brasileira e de futuro.

Perguntado se ele permanece no Alvinegro, o jogador, que tem contrato até 2024 com a equipe, foi categórico:

"Não continuo. Tenho três ainda lá... Mas lá não continuo. Mas também não sei ainda para onde vou. Logo vocês vão descobrir. Eu tava esperando meu empresário voltar da Copa para a gente resolver essa situação", disse o jogador.

O atleta chegou ao clube em dezembro de 2021. Ele atuou em 40 jogos. A entrevista repercutiu entre a torcida. Sobre o tom da conversa no podcast, Richard publicou uma nota de esclarecimento. Veja:

"Em nenhum momeneto na entrevista, hoje, no podcast, faltei com respeito ao Ceará e muito menos com a torcida. Apenas mencionei que não vou ficar porque não sou eu que dou a palavra final.

Não depende de mim. Se vocês soubessem o que rola, não viriam ao meu insta com esse monte de mensagem sem noção. Enfim, mande a mensagem que quiser. Espero que no final a verdade venha a tona. Deus abençoe!", concluiu.

Legenda: Riichard divulgou nota sobre declaração em podcast. Foto: Reprodução

VEJA A ENTREVISTA: