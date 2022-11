Ceará repudia ameaças de morte contra o volante Richard e pede punição dos envolvidos; veja nota

O Ceará se manifestou sobre as ameaças de morte ao volante Richard Coelho. Em nota publicada na noite desta quinta-feira (3), o clube repudiou os ataques direcionados ao jogador. O Alvinegro vai acionar os órgãos de segurança pública e cobra a punição dos envolvidos. Além disso, pede aos torcedores 'paz no futebol'.

VEJA A NOTA COMPLETA:

"O Ceará Sporting Club repudia as ameaças de morte sofridas pelo atleta Richard Coelho por meio de redes sociais. A fim de identificar os criminosos e puni-los no rigor da lei, o Alvinegro acionará os órgãos de segurança pública para tomarem todas as medidas cabíveis de repressão a esses atos.

Pedimos aos torcedores que se conscientizem sobre a necessidade de manutenção da paz no futebol. Jogadores e suas famílias merecem respeito e devem ter a integridade física e psicológica preservada. O futebol deve continuar sendo um instrumento catalizador do entretenimento saudável e pacífico para todos, nunca excedendo os limites da civilidade e do respeito."

ENTENDA O CASO:

Nas redes sociais, Richard informou que registrou um boletim de ocorrência após as ameaças de morte recebidas nos últimos dias. O jogador ainda esclareceu que os advogados dele estão cuidando do caso.

O Ceará passa por um momento difícil no Campeonato Brasileiro. A equipe luta para escapar do rebaixamento e fará três jogos decisivos na busca pela manutenção na Série A.

O time volta a campo neste sábado (5), quando enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena. O duelo, válido pela 36ª rodada, será às 20h30 (de Brasília).