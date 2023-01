Fortaleza acerta contratação do atacante Lucero, ex-Colo-Colo

O Fortaleza acertou a contratação do atacante Juan Martín Lucero, ex-Colo-Colo. O Diário do Nordeste apurou que a equipe leonina deve desembolsar cerca de US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões) para adquirir o jogador em definitivo. A contratação deve ser oficializada nos próximos dias.

Em 2022, Lucero disputou 39 partidas pelo Colo-Colo, com 24 gols e seis assistências. Na carreira, ainda tem passagens por Defensa y Justicia, Sportivo Belgrano, Independiente, Johor FC (MAL), Tijuana (MEX), Godoy Cruz e Vélez Sarsfield.

Aos 31 anos, esta será a quarta passagem de Lucero pelo futebol internacional. O atleta é natural de Mendoza, na Argentina.

Ficha Técnica

Nome: Juan Martín Lucero (Lucero)

Idade: 31 anos (30/11/1991)

Posição: Atacante

Títulos: Liga Chilena (2022) e Supercopa do Chile (2022)

Clubes: Defensa y Justicia, Sportivo Belgrano, Independiente, Johor FC (MAL), Tijuana (MEX), Godoy Cruz e Vélez Sarsfield, Colo-Colo e Fortaleza