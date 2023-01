Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, morre aos 68 anos

O ex-jogador Roberto Dinamite, maior artilheiro e ídolo do Vasco da Gama, morreu neste domingo (8). O carioca, que lutava contra um tumor no intestino desde 2021, veio a óbito por às 10h50 desta manhã, após piora no quadro de saúde, segundo o Globo Esporte.

Roberto Dinamite estava internado desde esse sábado (8) em um hospital privado do Rio de Janeiro. O Vasco publicou nota de pesar nas redes sociais após a morte.

"Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz", diz publicação do time.

O Botafogo também lamentou o falecimento do ídolo do futebol carioca e destacou que ele "fez história no Vasco e como rival em campo nos proporcionou clássicos memoráveis".