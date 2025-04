Sem contrato, Ciel não treina no Ferroviário e está na mira de clubes da Série D

O Ferroviário se reapresentou nesta terça-feira (1), no Estádio Elzir Cabral sem o seu camisa 99. Sem contrato com o clube, o atacante Ciel não apareceu na Barra do Ceará.

O vínculo do veterano com o Tubarão acabou na segunda-feira (31) e permanência do vice-artilheiro coral para o restante da temporada está indefinida. O Ferroviário ainda é prioridade para o jogador, mas há um impasse quanto ao pagmento do salário dele.

Ciel tinha os vencimentos divididos entre a associação Ferroviário Atlético Clube e a Sociedade Anônima que agora detém o controle do futebol da equipe. Os membros da associação querem a permanência do atacante, mas a SAF ainda não topou arcar com o salário todo do atacante (quer seguir pagando o que pagava, somente parte do vencimentos),

Enquanto espera uma definição da SAF, Ciel está em casa. As conversas com o Floresta não caminharam e a situação esfriou. Outras duas equipes da Série D do Brasileiro, no entanto, procuraram o jogador.

Ciel foi procurado pelo Manauara-AM e Treze-PB. A equipe de Manaus, inclusive, é comandada por Marcelo Vilar, ex-técnico do Ferrão.