Ferroviário se reapresenta visando a Série D do Brasileiro e anuncia 5 reforços

O Ferroviário se reapresentou nesta terça-feira (1), e iniciou os trabalhos visando a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra estreia no dia 13 de abril, fora de casa, contra o Central de Caruaru.

O clube acertou a renovação do técnico Tiago Zorro no último dia 27, um dia depois de garantir classificação para a 2ª Fase da Copa do Nordeste, ao vencer o Sousa/PB por 2 a 0 no PV.

Reforços

Além da renovação do técnico português, o clube anunciou 5 contratações: o zagueiro Léo Paraíso (ex-Votuporanguense), o lateral-esquerdo Ailton Santos (ex-Taubaté), o volante Ramires (ex-Atlético Piauiense e que retona ao Ferrão), e os atacantes Bryam (ex-Rio Branco/PR) e Hugo Costa (ex-Votuporanguense).

Sob o comando da comissão técnica, os atletas realizaram as primeiras atividades físicas e técnicas, com foco no condicionamento físico. Nas próximas semanas, o Ferrão deve intensificar os treinamentos e com foco na parte técnica e tática da equipe.

No Grupo A3

O Ferrão está no Grupo A3 da Série D com América/RN, Central de Caruaru/PE, Horizonte, Santa Cruz, Santa Cruz de Natal/RN, Sousa/PB e Treze/PB.

Os 4 primeiros passam de fase. O primeiro jogo do Ferrão em casa será contra o Santa Cruz de Natal/RN, no dia 20.