'Tô com muita força para lutar', diz Preta Gil após começar tratamento contra câncer

Começando o tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil utilizou as redes sociais para compartilhar um vídeo com seus seguidores, na noite dessa segunda-feira (23). No registro, a artista contou como foi a primeira sessão de quimioterapia.

O procedimento ocorreu na semana passada, dias depois que a filha de Gilberto Gil recebeu o diagnóstico da doença. “Não sei porque na minha cabeça coloquei que teria efeitos colaterais da quimio mais pra frente, mas é quase imediato” relatou, explicando que fez quimioterapia por três dias.

Preta ainda revelou, na gravação, ter sentido alguns efeitos colaterais, como enjoo e tontura, mas que “vale mais a pena” apegar-se à cura que virá com o procedimento, do que às sensações ruins.

“Quando ela começa a entrar e curar você, ela começa a agir e aí tem os efeitos colaterais [...] Tem umas coisas que não quero ficar falando pra não assustar, mas é tudo passável. A gente pode passar por essa porque o que tá vindo de cura, o que tá vindo de melhor, vale muito mais a pena” disse

No fim do vídeo, a cantora contou ter feito questão de se arrumar para falar com os seguidores, e agradeceu às mensagens de apoio e carinho que tem recebido, afirmando que os incentivos a fortalecem.

“Vim aqui pra dizer que vou vencer. A gente tem mais certeza do que nunca. E essa vitória já é minha. [...] Tô com muito ânimo, com muita força pra lutar. Posso estar um pouco baqueadinha, mas faz parte, faz parte do processo de cura. Em breve, vou estar com aquela energia que sempre tive. Cuidem-se, cuidem da saúde de vocês", finalizou.

APOIO DOS AMIGOS

Nos comentários da publicação, dezenas de fãs e amigos da cantora deixaram mensagens de força e apoio, reforçando que ela vencerá a doença. A atriz Fernanda Paes Leme comentou: “Te amo! Vibrando na sua cura todo dia!”.

Colegas de profissão, Daniela Mercury e Luiz Caldas também comentaram o vídeo da artista, pedindo que ela receba a energia positiva enviada, e garantindo que tudo dará certo.

DIAGNÓSTICO

No início de janeiro, a cantora compartilhou outro vídeo em suas redes sociais, revelando que foi diagnosticada com um adenocarcinoma na porção final do intestino.

Preta descobriu o câncer enquanto estava internada em uma clínica no Rio de Janeiro. A artista estava na unidade de saúde desde o dia 5 de janeiro, quando deu entrada devido a um desconforto.