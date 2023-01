Gilberto Gil faz homenagem após diagnóstico de câncer da filha Preta Gil: 'estamos com você'

O cantor e compositor Gilberto Gil usou as redes sociais nesta quarta-feira (11) para homenagear a filha, Preta Gil, logo após a artista divulgar publicamente que está com câncer no intestino. O anúncio foi feito por ela ainda na noite de terça (10), revelando um diagnóstico recebido de adenocarcinoma na porção final do intestino.

Na publicação, feita por meio do Instagram, Gil escreveu parte da canção 'Realce', de autoria dele, e ainda deixou mensagem destinada à também cantora.

"Pretinha, desde que você nasceu tudo a sua volta realçou para mais bonito e intenso. Sua força sempre foi um exemplo para todos nós. Estamos com você", declarou Gilberto Gil.

O vídeo divulgado por Gil, inclusive, mostra um trecho da série 'Em casa com os Gil', produção que mostra o cotidiano da família do compositor. Nas imagens, Preta falou sobre a relação que manteve ao longo dos anos com a canção 'Realce', dedicada, agora, a ela por Gilberto.

"Eu achava linda, brilhante, maravilhosa, mas só depois de adulta eu fui compreender a importância que ela teve na formação do meu caráter e da minha personalidade. É um grito de libertação e de respeito das ditas minorias que, na nossa família, sempre foram maioria", afirmou ela na época da gravação.

Anúncio da doença

A revelação da doença foi feita pela própria Preta Gil nas redes sociais. A artista passou seis dias internada em uma clínica no Rio de Janeiro, onde passou por série de exames para fechar um diagnóstico consistente.

O tratamento, ela revelou, já deve iniciar nesta segunda-feira (16) e o estado atual de saúde é positivo.

"Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", explicou Preta no comunicado do Instagram.