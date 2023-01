Ex-marido de Preta Gil homenageia a cantora após descoberta de câncer

Ex-marido de Preta Gil, o ator Otavio Muller publicou no Instagram uma foto ao lado da cantora e do filho deles, Francisco Gil, nessa quarta-feira (11), após a artista revelar o diagnóstico de câncer no intestino. A imagem reforça que eles mantêm uma boa relação.

“Amor”, escreveu Otavio na legenda da foto.

Marília Gil, uma das irmãs de Preta, comentou na publicação. “Família. Estamos juntos”, escreveu. Outros fãs da artista também se pronunciaram nos comentários da imagem: “Já deu tudo certo", escreveu um. “Vamos ter fé para essa família linda estar sempre feliz”, disse outro.

Otavio foi casado com Preta nos anos 1990. Atualmente, ela é casada com Rodrigo Godoy.

Preta Gil

Preta revelou o diagnóstico de câncer nesta semana, em um post no Instagram. Ontem, ela contou estar em casa, se preparando para iniciar o tratamento na próxima segunda-feira (16).

“Estou extremamente emocionada e grata a todas as mensagens de amor e carinho. Tenho muita fé na minha cura”, publicou nos Stories.