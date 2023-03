Rita Lee lançará nova autobiografia em maio deste ano

A cantora Rita Lee terá nova autobiografia lançada em maio deste ano, segundo anúncio da editora Globo Livros. A novidade foi revelada nesta terça-feira (7) pelo editor Guilherme Samora. "Rita é, mesmo, única. E generosa pra chuchu. Ela divide tudo o que se passou nesses últimos anos com a gente. Lançamento em 22 de maio, dia de Santa Rita", disse em publicação no Instagram.

A nova obra será lançada anos após a primeira autobiografia de Rita, publicada em 2016, com detalhes da despedida da artista dos palcos. Entretanto, como citado por ela em uma das partes do novo produto literário, a hora é de falar de outros aspectos.

Legenda: Novo livro será autobiografia Foto: reprodução/Instagram

"Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica", escreve a cantora no livro prestes a ser lançado no Brasil.

Internação

Rita, inclusive, voltou às manchetes dos jornais pelo país nas últimas semanas, quando foi internada em um hospital de São Paulo. Segundo familiares, o procedimento é comum, visto que ela precisa de exames frequentes após ter se curado de um câncer no pulmão.

O título do livro é, inclusive, uma brincadeira de Rita. 'Rita Lee: outra autobiografia' faz referência à nova obra de forma cômica, apesar de falar dos últimos três anos mais difíceis, quando a cantora lidou com o confinamento da pandemia e o diagnóstico de câncer no pulmão.