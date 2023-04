Stylist de Preta Gil desativa perfil no Instagram após ser vista com marido da artista

A stylist Ingrid Lima desativou o seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (19), após rumores de que ela teria se envolvido com o marido da cantora Preta Gil, o personal trainer Rodrigo Godoy. A suspensão da conta aconteceu após um suposto vídeo da stylist com o personal ser publicado na imprensa, na noite desta terça-feira (18).

No vídeo em questão, os dois aparecem abraçados, e o marido de Preta Gil tenta beijar a moça enquanto estavam voltando juntos de uma viagem ao Uruguai.

Ingrid postou uma nota de esclarecimento em suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (19), onde ela busca esclarecer algumas informações sobre o caso.

Foto: Reprodução/Instagram

"Algumas coisas realmente fogem da minha compreensão devido à tanta sujeira [...] Aliás, negando informações que saíram por aí, não estou sendo assessorada por nenhuma agência e muito menos efetuei contratos de publicidades! A única coisa que eu quero neste momento é paz e cuidar de mim."

Ingrid também publicou um vídeo em seus stories em que ela aparece internada.

Foto: Reprodução/Instagram

"Quando a boca não fala, o corpo padece. A seletividade das pessoas me assusta, usam a palavra de Deus pra te atacar, criticam seu pedido de empatia e ao mesmo tempo não possuem nenhuma com você. Que mundo é este que as pessoas se tornaram juízes sem olhar seus próprios erros antes de julgar o próximo?", escreveu a stylist.

O QUE SE SABE SOBRE O FIM DO RELACIONAMENTO

O suposto fim do casamento da cantora Preta Gil e do personal trainer Rodrigo Godoy tem gerado bastante repercussão nas redes sociais neste mês. De acordo com informações dos portais O Dia e Uol, a artista teria se separado após 7 anos de relacionamento com o atleta, enquanto enfrenta um câncer de intestino.

Rumores apontam que, antes mesmo de a doença de Preta vir à tona, o casamento já vinha sofrendo um desgaste, com algumas crises e afastamentos. De acordo com o jornal O Dia, Rodrigo Godoy teria traído Preta Gil com a ex-stylist da cantora e outras mulheres.

Em publicação na última terça-feira (18), a filha de Gilberto Gil disse ter acordado "numa espécie de pesadelo", pois estava sendo poupada dos rumores por familiares e amigos.

A cantora aproveitou a nota para desmentir as fotocas e pediu ajuda aos fãs para lidar com o momento difícil. "Estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar", finalizou.