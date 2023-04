Após críticas e rumores de separação, Rodrigo Godoy some das redes sociais e torna conta privada

Após o colunista Léo Dias divulgar um vídeo em que Rodrigo Godoy é flagrado com a ex-stylist de Preta Gil, o personal trainer fechou a conta do Instagram e sumiu das redes sociais. O flagra teria acontecido enquanto ele ainda era casado com a cantora, que passa por um tratamento de câncer no intestino.

Antes de fechar a conta, com mais de 712 mil seguidores, alguns deixaram mensagens negativas no perfil de Rodrigo. A última postagem no feed do personal era de dezembro de 2022. Ele ainda não se manifestou sobre o fim do casamento e a suposta traição.

Legenda: Rodrigo Godoy recebeu muitas críticas nos comentários do Instagram antes de fechar a conta Foto: Reprodução

O personal e Preta Gil se casaram em 2015, em uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro.

"Pesadelo"

Na noite dessa terça-feira (18), Preta Gil falou pela primeira vez sobre o momento delicado que vive. Ela disse estar muito abalada.

“No meio das fofocas tem muitas mentiras, como, por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal… No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel”, escreveu em post no Instagram.

A artista tem recebido muito apoio de famosos, já que além da separação, enfrenta tratamento delicado.