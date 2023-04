Preta Gil se separou? Veja o que se sabe sobre casamento da cantora com Rodrigo Godoy

O suposto fim do casamento da cantora Preta Gil e do personal trainer Rodrigo Godoy tem gerado bastante repercussão nas redes sociais neste mês. De acordo com informações dos portais O Dia e Uol, a artista teria se separado após 7 anos de relacionamento com o atleta, enquanto enfrenta um câncer de intestino.

Apesar das especulações da imprensa e dos fãs, a informação não foi confirmada por Preta. Questionada pelo Diário Nordeste, a assessoria da cantora afirmou em nota que "no momento, não tem nenhuma informação sobre isso".

A última aparição da artista nas redes sociais ocorreu neste domingo (16), quando ela publicou um vídeo relatando que passou por um choque séptico provocado por uma bactéria. Preta irá passar por uma fase de reabilitação, para então dar continuidade ao tratamento contra o câncer.

Já a última postagem com Rodrigo Godoy foi feita em janeiro deste ano. Rumores apontam que, antes mesmo de a doença de Preta vir à tona, o casamento já vinha sofrendo um desgaste, com algumas crises e afastamentos.

Familiares e amigos, como Gominho e Carolina Dieckmann, têm prestado apoio no momento difícil enfrentado pela artista, acompanhando todo o tratamento de saúde.

Suposta traição com stylist de Preta

De acordo com o jornal O Dia, Rodrigo Godoy teria traído Preta Gil com a ex-stylist da cantora e outras mulheres. Já desconfiada das traições, a artista teria pedido para o marido sair de casa.

A filha de Preta teria descoberto a infidelidade e colocado um rastreador no carro do atleta. Rodrigo Godoy viajava para São Paulo e era frequentemente visto com a estilista, curtindo bares e casas noturnas.

Além disso, Preta teria passado a administração de seus bens para a madrasta Flora Gil, o que teria incomodado Rodrigo. Ele chegou a ir ao hospital para pedir as novas senhas da conta bancária.

Uma vez que se casaram em comunhão parcial de bens e não adquiriram patrimônio durante o período juntos, Rodrigo teria saído sem nada do relacionamento.