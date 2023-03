Preta Gil revela quando sintomas de câncer de intestino apareceram: ‘não vou morrer disso’

Preta Gil recebeu a apresentadora do 'Fantástico', Maju Coutinho, em sua casa para dar mais detalhes do tratamento contra um câncer de intestino. Em matéria que foi ao ar neste domingo (12), a cantora relembrou que os primeiros sintomas da doença apareceram quando ela estava em turnê internacional para celebrar os 80 anos do pai, Gilberto Gil.

“Passei mal em dois shows. Não consegui fazer um show em Berlim e um show na Inglaterra”. No entanto, ao retornar ao Brasil, Preta adiou duas vezes os exames que os médicos haviam passado.

“Estava tendo crises de enxaqueca, de pressão alta. No dia seguinte fui ao banheiro, e senti escorrer uma coisa na minha perna. Quando eu olhei, era sangue. Acredito que esse episódio foi um presente para eu parar. Eu não parava”, relatou ela, sobre os sintomas.

A artista reforçou que está na metade do tratamento, que deve durar de seis a oito meses. Ela descobriu o câncer em janeiro. “Já fiz quatro ciclos de quimioterapia. São oito ciclos de quimioterapia, cinco semanas de radioterapia, depois tem uma cirurgia para tirar o tumor. Então, são pelo menos seis a oito meses de tratamento. Mas isso tudo com prognóstico de cura. E eu não tenho outra visão na cabeça a não ser a cura”.

"Não vai me derrubar", diz cantora

A todo momento na entrevista, Preta Gil demonstrou estar otimista. “Quero a cada dia honrar ainda mais essa oportunidade de estar viva e de estar me curando. Uma doença que é grave, mas que não vai me derrubar, não vai me levar. Eu não vou morrer disso, tenho certeza que vou viver muito e a gente ainda vai celebrar muito”.

A artista revelou publicamente que havia sido diagnosticada com câncer em 10 de janeiro, com um comunicado nas redes sociais. “Estive nos últimos seis dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino”, escreveu ela na ocasião.