Preta Gil recebe alta após internação para tratamento de câncer e atualiza estado de saúde para fãs

A cantora Preta Gil contou, nessa segunda-feira (10), através de uma publicação nos Stories, que está em casa após passar o feriado de Páscoa internada para fazer uma bateria de exames. A artista foi diagnosticada em janeiro com câncer de intestino e está enfrentando um tratamento para se curar da doença.

“Em casa! Glória a Deus por isso. Viva meus Orixás, minhas santinhas, meu anjo da guarda e todos os meus protetores”, celebrou ela.

Ao Splash, do Uol, a assessoria de imprensa da artista disse que a bateria de exames pela qual Preta passou é um “procedimento normal” no tratamento do câncer.

Ausência

Na última quinta-feira (6), Preta também usou as redes sociais para justificar sua ausência da internet. Desde que descobriu a doença, ela compartilha com os fãs cada passo do tratamento.

“Para acalmar vocês. O processo de quimioterapia é pesado e eu estou tendo que me cuidar cada vez mais. Sigo aqui meu processo de cura, onde precisei me resguardar durante essas últimas semanas. Em breve estarei aqui de volta. Queria agradecer pela preocupação e por todas as orações. Amo vocês”.