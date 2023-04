Como foi o Jogo da Discórdia? Veja resumo da dinâmica de segunda-feira (10)

As surpresas da formação do Paredão e antigas desavenças renderam discussões no Jogo da Discórdia do BBB 23 desta segunda-feira (10). Na dinâmica desta semana, os brothers devem escolher oponentes para dar emojis negativos.

No 'mini queridômetro aberto', cada participante deve escolher quem se encaixa nos emojis de cobra, planta, vômito e coração partido.

Cada um tem direito a falar sobre dois participantes e indicar em um quadro qual o emoji escolhido, com um minuto para cada justificativa.

Veja as escolhas dos brothers