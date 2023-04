Mirella Santos e humorista Ceará têm casa de luxo invadida em São Paulo

A influenciadora digital Mirella Santos publicou, na tarde desta segunda-feira (10), vários vídeos relatando que invadiram a casa em que ela mora com o humorista Ceará e a filha do casal Valentina, em São Paulo, durante o feriado de Semana Santa. Nas imagens, ela aparece chorando muito, e conta que entre os itens roubados estão bolsas de luxo.

O casal estava viajando, e ao voltar para casa, no sábado (8), Ceará descobriu o furto, mas optou por não publicar nenhum vídeo em redes sociais por orientação de um profissional. O casal dormiu na casa na influenciadora Dani Souza, no domingo (9), e só conseguiu retornar para o lar hoje.

“Eu não consigo nem falar direito desde sexta-feira. Tive a pior sexta-feira santa da minha vida, Deus que me perdoe. Final de semana, a gente foi para um hotel-fazenda, e arrombaram minha casa, entraram na minha casa em São Paulo. Roubaram todos os nossos pertences, coisas que a gente trabalhou muito. Vim de família simples, eu ralei muito para conquistar minhas coisas”, disse Mirella no vídeo postado nos Stories.

“A gente mora num país que a gente não tem certeza se vai recuperar as coisas. Acredito muito na lei divina, que Deus não vai deixar impune. Não é a primeira vez que me fazem isso. E eu dei a volta por cima, recuperei, e de novo me roubaram joias, relógios, bolsas, tudo. Mas acredito que com os policiais vamos conseguir recuperar”, completou a influenciadora.