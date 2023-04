Paulo Vieira defende roteirista do BBB 23 após ataques de fãs de Amanda

O humorista e apresentador Paulo Vieira utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (10) para defender a roteirista da TV Globo Nathália Cruz, que está sendo atacada na internet por fãs do BBB 23.

Segundo Paulo, a roteirista está sofrendo ataques racistas e misóginos de fãs da sister Amanda. "Parte da torcida fanática daquela moça lá está covardemente atacando a minha roteirista da maneira mais baixa possível", publicou Paulo em seu perfil do Twitter.

"Nath é uma mulher trabalhadora, TALENTOSA, esse é o primeiro trabalho dela depois do filho (Joaquim) nascer. Sabe o que é isso na cabeça de uma mulher? Deixar o filho sozinho pela primeira vez e ir trabalhar? Eu não sei, mas vejo", disse.

Fãs do BBB 23 estão repercutindo um suposto posicionamento de Nathália nas redes sociais. A roteirista foi criticada por seguir integrantes do quarto Fundo do Mar, como Domitila e Fred Nicácio, e curtir publicações a favor do grupo.

Críticas a Paulo Vieira

Na última semana, Paulo Vieira foi atacado por fãs de Amanda após fazer um tweet sobre higiene, mesmo sem citar o nome da participante. "Às vezes eu fico pensando que ter higiene é mais importante que ter inteligência, porque gente boba não me passa tanta raiva quanto gente porca", disse.

Alguns fãs da médica entenderam como uma indireta para a sister. "Eita e pode isso? Vc trabalhando no programa falar mal dos participantes? Ou aqui tambem faz parte do quadro?", disse internauta.

"Deixa a Amanda em paz", escreveu outro. Após as críticas, Paulo voltou ao twitter para ressaltar que não estava falando de nenhum participante do BBB 23.

"Eu falei de higiene e tem um fã clube se doendo. Gente, olha o recibo que vocês tão passando", brincou o humorista.