Shakira faz apelo à imprensa internacional pela segurança dos filhos: 'saúde física e emocional'

A cantora Shakira pediu, em carta direcionada a amigos, jornalistas e veículos de comunicação mundial nesta segunda-feira (10), pela privacidade dos filhos dela com Gerard Piqué, os pequenos Sasha e Milan, de 8 e 10 anos. "Se trata da saúde e da integridade física e emocional de dois menores", escreveu a artista, citando no mesmo pronunciamento o interesse da mídia na família dela desde a separação com o ex-companheiro e pai dos meninos.

"Nesse momento de mudança em minha vida, como figura pública, é compreensível que exista uma permanente curiosidade por parte da imprensa ao redor de mim e de minha família", explicitou Shakira, ressaltando como as duas crianças têm enfrentado dias difíceis ao longo do último ano.

Segundo ela, no entanto, com a mudança dos três, que saíram de Barcelona, na Espanha, o desejo é por iniciar uma nova etapa de vida. "Os rogo para absterem-se de segui-los até a saída ou entrada da escola, de esperá-los na porta da nossa casa ou de persegui-los nas atividades extracurriculares deles", continuou.

Ainda no mesmo comunicado, Shakira ressaltou que o pedido não está sendo feito como artista, mas como mãe com o desejo de proteger o psicológico e o emocional dos próprios filhos.

"Confio que os jornalistas e fotógrafos sejam sensíveis à situação que Milan e Sasha enfrentam e possam se comportar da forma mais humana possível com eles", delimitou a colombiana.

Saída de Barcelona

Recentemente, Shakira deixou Barcelona, onde vivia em uma propriedade da família de Piqué, para se estabelecer em Miami, nos Estados Unidos.

Conforme a imprensa internacional, a artista e as duas crianças teriam sido "despejadas" pelo pai de Piqué, Joan Piqué Rovira. O motivo teria sido a apresentação da cantora no programa de Jimmy Fallon, quando ela cantou a música escrita em referência à traição do jogador.