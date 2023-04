Piqué é acusado de xenofobia contra fãs de Shakira e cantora diz: 'orgulho de ser latino-americana'

A cantora Shakira voltou a ser assunto nas manchetes internacionais ao se pronunciar sobre a declaração do ex-companheiro, o jogador Gerard Piqué, em um podcast espanhol. O atleta foi acusado de xenofobia ao citar os fãs da artista, apontando o fato de eles serem latino-americanos.

"Orgulhosa de ser latino-americana", escreveu Shakira no Twitter, acrescentando vários emojis de bandeirinhas, incluindo a do Brasil. A publicação foi feita horas após as declarações de Piqué.

Declaração sobre latino-americanos

Durante a entrevista, o atleta questionou também como os ataques teriam influenciado a saúde mental dele, mas a declaração sobre os latino-americanos repercutiu de forma negativa na web

"Minha ex-companheira é latino-americana. Você não imagina o que recebi nas redes sociais de pessoas que são fãs dela, barbaridades. Eu realmente não me importo, de verdade. São pessoas sem vida, então que importância tenho que dar?!", disse ele.

Crítica à música de Shakira

Piqué ainda tentou criticar a música mais recente de Shakira, na qual ela cita as infidelidades do ex. A canção já tem mais de 480 visualizações no Youtube e segue no top 50 mundial de músicas mais ouvidas no Spotify.

"Tudo bem jogar indiretas porque está na moda, mas não pensamos nas consequências que isso pode ter ao nível mental para as pessoas que estão sendo mencionadas. Não pensamos na outra pessoa. O que tem que acontecer para isso? Alguém cometer suicídio? Estou muito decepcionado", declarou ele.