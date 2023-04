Kim Kardashian é confirmada na 12º temporada de American Horror Story

Kim Kardashian irá estrelar no elenco da 12ª temporada da série "American Horror Story", um dos maiores títulos da TV norte-americana. A empresária e influenciadora anunciou a novidade por meio das redes sociais nesta segunda-feira (10) e deixou os fãs entusiasmados com a estreia.

Na publicação, Kim compartilhou um teaser em que aparece dividindo os créditos de anúncio com Emma Roberts, atriz que voltou ao elenco da produção após participar de cinco temporadas prévias. (Veja no tweet abaixo)

Além das artistas, o ator Matt Czuchry também está confirmado na próxima temporada da série de terror, que começa a ser gravada ainda neste mês de abril.

No teaser divulgado hoje, o termo "Delicate" aparece em destaque, o que pode indicar o tema da trama para os novos episódios.

Detalhes da participação

De acordo com o jornal The Hollywood Reporter, Kim Kardashian ganhou um papel na série escrito especialmente para ela. A trama, inspirada no livro "Delicate Condition", de Danielle Valentine, tem no enredo uma mulher que acredita haver uma força sinistra atuando contra seu desejo de engravidar.

Ainda segundo a publicação, Halley Feiffer escreveu um papel "divertido, elegante e aterrorizante" para a estrela hollywoodiana.

Kim já fez participações pontuais em produções como How I Met Your Mother, mas este trabalho em AHS é esperado como o maior na sua trajetória de ficção na televisão.

American Horror Story foi lançada em 2011 e conta com novas produções e protagonistas a cada temporada.