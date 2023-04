Poliana Rocha rebate críticas por presentear Virgínia com bota de luxo

A jornalista Poliana Rocha usou o Instagram, no domingo (9), para rebater as críticas que recebeu após presentear a nora, Virgínia Fonseca, com uma bota de dedo da marca de luxo "Miu Miu", que custa R$ 12 mil. Nas redes sociais, internautas estão dizendo que Virgínia não gostou do presente.

A influenciadora gravou um vídeo para seu canal do YouTube abrindo os presentes que ganhou pelo aniversário de 24 anos, entre eles o de Poliana. Nas imagens, ela diz ter amado a peça, mas os fãs disseram que Virgínia demonstrou não ter gostado pela expressão em seu rosto.

“Não percam tempo de escrever coisa má para mim, achando que vão me atingir, porque não vão conseguir. Eu dei uma bota para a Virgínia com muito carinho. Eu falei: 'Gente, essa bota vai ficar linda na Virgínia', e agora vejo um site de fofoca falando tanta coisa, sendo que eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha nora, que é uma filha para mim”, disse Poliana nos stories sobre a polêmica. Ela ainda acrescentou: “Se ela não gostar do presente, é só ir à loja trocar”.

Apesar das críticas sobre o presente nas redes sociais, a relação de Poliana e Virgínia continua muito próxima. Nesta segunda-feira (10), a influenciadora mostrou nos stories que almoçou na casa da sogra, e em seguida foi para um compromisso, acompanhada dela e de Zé Felipe. As duas também passaram o domingo de Páscoa em família.