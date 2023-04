Virgínia Fonseca ganha bota de dedo de R$ 12 mil de presente de Poliana

A influenciadora digital Virgínia Fonseca mostrou, em um vídeo no YouTube, os presentes que ganhou de aniversário da família e de amigos. Um deles, em especial, chamou atenção.

Poliana, sogra de Virgínia, presenteou a nora com a bota de dedo da grife Miu Miu. A peça custa R$ 12 mil, de acordo com o site da marca, que descreve a peça como “extremamente moderna e com estilo cosmopolita”.

Ao ver a bota, Zé Felipe, que está assistindo ao vídeo de Virgínia nos bastidores, comenta: “É um chinelo”. Virgínia logo justifica: “É um negócio que está muito em alta”.

A influenciadora prova o sapato no vídeo e elogia: “Eu amei, Poli! Amei seu presente. Olha que chique, gente”.

Virgínia comemorou 24 anos no último dia 6 de abril. Além de celebrar em família, ela organizou um festival de música aberto ao público. A festa aconteceu sábado (8), em Governador Valadares, e teve shows de Zé Felipe, Wesley Safadão, entre outros artistas.