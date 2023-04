Enquete BBB 23: Bruna Griphao, Fred Nicácio ou Sarah? Vote em quem você quer fora da casa

Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah estão no 13º paredão do Big Brother Brasil 23. A votação entre os brothers, realizada na noite deste domingo (9), acabou com os três na busca pela preferência do público, logo após uma nova dinâmica da semana. Um dos três confinados vai deixar o reality na próxima terça-feira (11), já na reta final do programa.

Na indicação principal, feita pelo líder Alface, Fred Nicácio acabou no Paredão sem o direito de participação na prova Bate-Volta. Enquanto isso, em votação no confessionário os demais participantes do jogo votaram, resultando em um empate entre Sarah e Bruna Griphao.

Líder da semana e aliado de Sarah, Alface mandou Bruna ao Paredão, mas com a opção de participação na prova de sorte.

Amanda e Aline já estavam automaticamente no Paredão após indicação do Anjo, Cezar Black, ao Monstro da semana. Entre as duas, Aline se retirou do Paredão por conta do Poder Curinga, deixando Amanda para a Prova Bate-Volta, e puxando Sarah para a berlinda.

Em seguida, no entanto, Fred, emparedado da semana, retirou Sarah do Paredão. A jogada, apesar de tudo, foi infrutífera, visto que Amanda puxou Sarah de volta para a disputa.

Formação de paredão

Durante o momento da votação, os demais brothers foram informados de que o Anjo da semana era autoimune. Sendo assim, Black não pôde ser votado nem por Alface, líder, nem pelos demais concorrentes do BBB 23.

"Meu Deus, o que é isso?", comemorou Black aos pulos na sala da casa do BBB 23, ainda brincando com Alface, com quem teve uma discussão nas últimas semanas.

A votação, dessa vez, aconteceu no confessionário do programa. A pessoa mais votada acabou sendo Sarah Aline, em jogada do quarto Deserto, e a rival acabou recebendo o total de quatro votos. A dinâmica da semana até poderia favorecer, mas ela acabou indo para a prova Bate-Volta.

O Poder Curinga da semana, arrematado por Aline, poderia trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa. Dessa forma, a cantora se retirou da berlinda, já que estava automaticamente no Paredão.

O principal indicado, sempre pela figura do Líder, foi Fred. "Nesse conteto, por você não ter se posicionado com mais firmeza e por você ter esse privilégio de ter vindo de fora, além de não ter ido ao Paredão, eu coloco você hoje", disse Alface diretamente a Fred.

O resultado do Paredão será anunciado no programa ao vivo de terça-feira (11).

Veja como foi a votação no confessionário:

Aline: Sarah

Fred: Bruna Griphao

Amanda: Sarah

Domitila: Bruna Griphao

Bruna Griphao: Sarah

Sarah: Bruna Griphao

Larissa: Sarah

Cezar Black: Bruna Griphao

Prova Bate-Volta

Para disputar uma possível saída do Paredão, Amanda, Bruna Griphao e Sarah Aline foram as que estiveram aptas a participar da prova Bate-Volta deste domingo (9).

Em uma disputa de três etapas, Amanda levou a melhor e escapou do sufoco ao encontrar o totem premiado. No fim, Bruna e Sarah se uniram a Fred no Paredão.

