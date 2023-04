Quem ganhou a final do Masked Singer Brasil? DJ Vitória Régia é desmascarada no reality

A DJ Vitória Régia foi a grande vencedora da terceira temporada do The Masked Singer Brasil, que teve a final exibida neste domingo (9). A grande campeã foi anunciada após disputa contra a Abelha-Rainha e o Galo, revelando logo depois que por trás da fantasia destaque estava a cantora Flay.

O programa começou com uma apresentação de Ivete Sangalo, apresentadora do programa, que cantou 'Soul de Verão/Fame'. Logo em seguida, os participantes foram ao palco para começar a disputa.

Legenda: Flay era a artista por debaixo da fantasia Foto: reprodução/TV Globo

A Abelha-Rainha escolheu a canção 'Natural Woman', enquanto o Galo escolheu a música 'Paparico/Samba Diferente. Por fim, a DJ Vitória Régia entoou a música 'I Wanna Dance With Somebody', de Whitney Houston.

Na segunda rodada de apresentações, a Abelha-Rainha cantou 'Mulher do fim do mundo/ A Carne', o Galo cantou 'Only You' e a DJ Vitória Régia cantou 'Rise Up'.

Identidade revelada

A DJ Vitória-Régia e a Abelha-Rainha foram as mais votadas pelo público e, por conta disso, o Galo teve a identidade revelada, mostrando o cantor Xamã por debaixo da fantasia.

No fim, após ser escolhida pelos jurados, a DJ Vitória Régia se revelou como a cantora Flay, enquanto a Abelha-Rainha, segundo lugar da temporada, era a cantora Larissa Luz.