Preta Gil diz que sofreu choque séptico durante tratamento contra câncer e trata sequelas no pulmão

A cantora Preta Gil sofreu um choque séptico no mês passado, causado por uma bactéria, durante seu tratamento contra o câncer de intestino. Em vídeo postado nas redes sociais, neste domingo (16), a artista deu mais detalhes sobre esse momento delicado.

“Logo no começo do meu tratamento, falei que viria aqui todas as semanas pra contar pra vocês como eu estava como estava indo o tratamento, mas infelizmente, nesse último um mês, eu não pude estar aqui, porque eu realmente passei por um imprevisto”, começou.

O choque séptico teria ocorrido no dia 22 de março. Ela se sentiu mal em casa, e seus médicos pediram-lhe para ir ao hospital. Inicialmente, ela teve um quadro de desidratação, mas no dia seguinte passou pelo problema mais grave.

O choque séptico é uma condição em que a pressão arterial fica muito baixa, como resultado de uma infecção que se alastra pelo corpo, afetando vários órgãos e podendo levar à morte.

Conforme Preta, a teoria médica mais aceita é que a bactéria tenha entrado em seu organismo através do catéter utilizado na quimioterapia. Na publicação, ela agradeceu a Deus e aos orixás por ter se recuperado.

Apesar dos cuidados, ficaram algumas sequelas, por isso ela continua em processo de reabilitação.

“O pulmão está sendo tratado, estou tomando antibiótico, estou sendo assistida. Minha cabeça está bem, meu espírito está bem. Eu recebi uma enxurrada de amor da minha família, dos meus amigos. Então, isso foi muito importante. Como eu sempre digo: o amor cura”, ressalta.

A cantora divulgou que luta contra um câncer de intestino em janeiro deste ano. Em março, ela compartilhou que havia chegado à metade do tratamento, com quimioterapia e radioterapia.