Preta Gil anuncia fim do tratamento contra câncer: 'muito feliz e grata'

Preta Gil usou as redes sociais, nesta segunda-feira (11), para relatar que o tratamento contra o câncer no intestino que enfrentava terminou. A cantora realizou uma reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia há 10 dias no Hospital Sírio-Libanês, na Zona Sul de São Paulo.

"Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ileostomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos, onde terei minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos como eu. Estou muito, muito, muito feliz e grata", escreveu.

Filha de Gilberto Gil, a artista agradeceu a todos que a auxiliaram durante o tratamento. "A cada um que me deixou uma mensagem de carinho, a cada abraço de afeto que recebi nas ruas, à toda minha rede de apoio, amigos e minha família que não largaram minha mão nenhum segundo! A todos os profissionais de saúde que estiveram comigo nessa luta, meus médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas! Sem vocês, eu não estaria aqui", pontuou.

Preta ainda refletiu sobre o período em que passou tratando a doença. "Foi um ano muito difícil, sofrido, mas de muitas vitórias, de uma onda de amor gigantesca e que foi essencial", relatou.

Bloco da Preta

Mesmo curada, Preta ainda não está totalmente liberada para realizar grandes shows. No próximo dia 4 de fevereiro, ela irá celebrar os 15 anos do Bloco da Preta, no Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

Segundo a cantora, o evento contará com amigos e será em local fechado. "Será muito mais seguro para mim", disse. A artista ainda não tem permissão médica para puxar um bloco de carnaval na rua.