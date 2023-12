Entenda o que é sinastria amorosa, estudo feito por Fernanda Souza com namorada

A atriz e apresentadora Fernanda Souza revelou, ao podcast Entre Astros 09, que realizou sinastria amorosa com a namorada. O casal está junto há quase dois anos. Elas mantêm um relacionamento com bastante discrição.

"Eu já me conecto com o mapa astral há muito tempo. Amo a sinastria amorosa. Fiz a minha com a Duda. A gente escuta sempre, a gente tem anotado os tópicos, a gente obedece direitinho. Tem muita coisa que você falou sobre pontos da nossa vida que a gente pode se unir para expandir coisas minhas ou dela, e a gente tomou isso como sempre e colocou essas conexões para acontecer", disse.

Veja também

Entenda o que é sinastria amorosa

Conforme o site Personare, especialista em mapa astral, sinastria amorosa é um estudo que ajuda a entender as compatibilidades do casal e a maneira como expressam o amor.

Além de entender o que o outro sente e os desafios que podem ser enfrentados juntos.

A análise da sinastria amorosa é calculada a partir das posições que os planetas estavam no momento em que as duas pessoas do casal nasceram.

A sinastria amorosa não muda com o tempo e é uma análise para todo o relacionamento.