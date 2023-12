Jornalista que ganhou o ‘Quem Quer Ser um Milionário’ guardou segredo por 23 dias

A jornalista Jullie Dutra foi a primeira pessoa a ganhar R$ 1 milhão no quadro “Quem Quer Ser um Milionário”, do “Domingão com Huck”. No entanto, ela precisou guardar o segredo por mais 23 dias, já que o programa gravado no último dia 17 de novembro e exibido somente no domingo (10).

“Foi o tempo de ir me preparando, organizando e montando minha estratégia de marketing para minhas redes. Confesso que ainda não consegui entender a dimensão de tudo isso. Hoje, talvez, se sair na rua, consiga entender”, disse ela, em entrevista ao Gshow.

A jornalista, de 38 anos, é dona de uma agência de marketing digital e sonha em ser diplomata. Agora, ela quer surfar no sucesso de suas redes sociais, após a exibição do programa.

“Nunca foi meu objetivo bombar. Trabalho com isso, faço as pessoas 'bombarem' por meio das redes sociais, mas sempre fui mais na minha. Depois de ganhar o prêmio, vi que era um caminho inescapável, então, vamos surfar essa onda e fazer o melhor disso”.

Mãe de criança autista

Jullie também é mãe de Maria Helena, de 3 anos, diagnosticada com o transtorno do espectro autista. Esse é um dos assuntos que serão abordados por ela na internet.

"Eu quero muito levantar essas bandeiras. A bandeira do autismo, que é algo inerente, está na minha vida, é meu dia a dia, e vai ser para o resto da minha vida. Assim como o empoderamento feminino, a educação, as questões do meio ambiente. Tudo isso faz parte do meu cotidiano, dos valores que eu acredito e vou sempre levar adiante".